بعد طعن شرطيين.. الحرس الوطني التونسي يعلن القضاء على 3 إرهابيين

أفادت وسائل الإعلام التونسية بالقبض على 3 إرهابيين جراء وقوع حادث طعن لرجلي أمن في سوسة التونسية من قبل مجهولين.

ووفقا لإذاعة "موازييك"، أعلن الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين على خلفية عملية الطعن في سوسة؛ مؤكدا مقتل أحد عناصره باعتداء إرهابي.

وقد أفادت وسائل الإعلام التونسي، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمصرع أحد رجلي الأمن، اللذين تعرضا للطعن في سوسة على يد إرهابيين، وذلك بعد دخوله في حالة حرجة.

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وبدوره، أكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي إستشهاد أحد رجلي الأمن ووصف حالة الثاني بالخطيرة.

وبحسب "موازييك"، أكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي: "القضاء على ثلاثة إرهابيين في سوسة خلال العملية الإرهابية في مفترق أكودة المؤدي إلى القنطاوي والتي تعرض خلالها حرس إلى الطعن من قبل إرهابيين، مما أدى إلى إستشهاد الوكيل سامي مرابط، فيما وصفت حالة الوكيل رامي الإمام بالخطيرة.

وأفاد الناطق الرسمي بإسم قوات الأمن الداخلي بسوسة، نعيم الرمضاني، أنه تم القضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد محاصرتهم في مدرسة بأكودة بعد عملية ملاحقة تلت طعن شرطيين بالحرس.