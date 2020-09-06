الصين توقع اتفاقيات مع 54 دولة للاعتراف المتبادل بدرجات التعليم العالي

وقعت الصين اتفاقيات مع 54 دولة حول الاعتراف المتبادل بالمؤهلات والشهادات الأكاديمية في التعليم العالي.

وقال مدير إدارة التعاون والتبادلات الدولية بوزارة التعليم الصينية "ليو جين" – في تصريحات اليوم، الأحد، على هامش منتدى بمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020 المنعقد حاليا في بكين - إن الصين أقامت أيضا تعاونا وتبادلا تعليميا مع 188 دولة ومنطقة و46 منظمة دولية.

وأضاف جين أن الصين هي أكبر مصدر في العالم للطلاب الدوليين، حيث يدرس نحو 4ر1 مليون صيني حاليا خارج البلاد، مشيرًا إلى أن عددًا متزايدًا من الطلاب الأجانب يختارون أيضا الدراسة في الصين، وأن الحكومة الصينية أقامت برنامج "طريق الحرير" للمنح الدراسية للمساعدة في تدريب المواهب للدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق".

وتابع جين أنه بالرغم من تأثير وباء (كوفيد-19)، فإن الصين ستواصل تعميق التعاون والتبادل مع الدول الأخرى في قطاع التعليم.

وافتتح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020 أمس الأول، الجمعة، حيث سجلت 18 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة ونحو 100 ألف شخص للمشاركة في المعرض.