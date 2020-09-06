الاردن : 52 إصابة جديدة بكورونا بينها 43 محلية و24 حالة شفاء

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 43 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 2353 حالة.
وتوزعت الحالات المحلية بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، كما يلي؛ 22 في العاصمة (منها 15 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و7 حالات تحت الاستقصاء)، و14 حالة في البلقاء مخالطة، و6 حالات في محافظة إربد مخالطة، وحالة في محافظة الزرقاء مخالطة لمصابين سابقين.
كما أشار الموجز إلى تسجيل 9 حالات خارجية، 8 منها لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر بمنطقة البحر الميت، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قدم عبر مركز حدود العمري.
وبين الموجز تسجيل 24 حالة شفاء (23 في مستشفى الأمير حمزة، و1 في المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت).
كما تم إجراء 9268 فحصاً مخبرياً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 882473 فحصا.
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