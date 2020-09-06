داوود أوغلو : سياسة تركيا الخارجية تسير بمزاج أردوغان

انتقد رئيس الوزراء التركى الأسبق ورئيس حزب المستقبل حاليًا، أحمد داوود أوغلو، السياسة الخارجية التركية والتى تسببت فى توتر واضح فى شرق المتوسط، قائلاً: "للأسف، سياستنا الخارجية اليوم تنفذ من خلال القرارات الانعكاسية للحالة النفسية للرئيس رجب طيب أردوغان، دون أى تحليل استراتيجى".





وبحسب التصريحات التى نقلها موقع "قرار" التركى، أوضح داود أوغلو، أن السياسة التركية تجرى حسب أهواء أردوغان وحالته النفسية.

وأشار داوود أوغلو، وهو حليف أردوغان السابق، إلى ضرورة إنشاء مجموعة عمل لشرق المتوسط، على أن تتألف من محامين بحريين دوليين أكفاء، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية، وهيئة الأركان العامة، وممثلين من المخابرات التركية".

وشهدت الأيام العشرة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا فى منطقة شرق المتوسط، حيث تحول البحر المتوسط إلى ساحات حرب، ضمت أطرافًا عدّة، أبرزها تركيا واليونان وقبرص وفرنسا، بجانب القوات الإيطالية والأمريكية والروسية وقبرص التركية.

وبعد فشل وساطة حلف شمال الأطلسى من أجل تخفيف التصعيد شرق المتوسط، لا سيما بين أنقرة واليونان وقبرص، أعلنت تركيا أنها ستطلق اليوم الأحد، مناورات عسكرية فى شرق المتوسط بالتعاون مع "قبرص الشمالية" التى لا تعترف بها سوى تركيا.

وأطلقت تركيا على المناورات اسم "عاصفة المتوسط"، قائلة إنها تهدف إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون بين قوات البلدين، بينما تأتى تلك المناورات على وقع التصعيد المتواصل الذى تثيره تركيا فى شرق المتوسط ضد اليونان وقبرص، أصحاب الحقوق الاقتصادية من النفط والغاز فى شرق المتوسط.