وبحسب التصريحات التى نقلها موقع "قرار" التركى، أوضح داود أوغلو، أن السياسة التركية تجرى حسب أهواء أردوغان وحالته النفسية.
وأشار داوود أوغلو، وهو حليف أردوغان السابق، إلى ضرورة إنشاء مجموعة عمل لشرق المتوسط، على أن تتألف من محامين بحريين دوليين أكفاء، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية، وهيئة الأركان العامة، وممثلين من المخابرات التركية".
وشهدت الأيام العشرة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا فى منطقة شرق المتوسط، حيث تحول البحر المتوسط إلى ساحات حرب، ضمت أطرافًا عدّة، أبرزها تركيا واليونان وقبرص وفرنسا، بجانب القوات الإيطالية والأمريكية والروسية وقبرص التركية.
وبعد فشل وساطة حلف شمال الأطلسى من أجل تخفيف التصعيد شرق المتوسط، لا سيما بين أنقرة واليونان وقبرص، أعلنت تركيا أنها ستطلق اليوم الأحد، مناورات عسكرية فى شرق المتوسط بالتعاون مع "قبرص الشمالية" التى لا تعترف بها سوى تركيا.
وأطلقت تركيا على المناورات اسم "عاصفة المتوسط"، قائلة إنها تهدف إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون بين قوات البلدين، بينما تأتى تلك المناورات على وقع التصعيد المتواصل الذى تثيره تركيا فى شرق المتوسط ضد اليونان وقبرص، أصحاب الحقوق الاقتصادية من النفط والغاز فى شرق المتوسط.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر داوود أوغلو : سياسة تركيا الخارجية تسير بمزاج أردوغان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.