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كورونا يقترب من 27 مليون إصابة حول العالم

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-06 10:32 0 تبليغ

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ووفقًا لآخر البيانات التى نشرها موقع جونز هوبكنز، سجلت فيروس 26 مليونا و882 ألف إصابة مؤكدة حول العالم، فيما اقترب عدد المتعافين من 18 مليون حالة، وتسجيل 880 ألف وفاة. 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلى وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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