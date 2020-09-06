شرطة باكستان تبحث عن قاتل صحفية بلوشيستان

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، قال سراج أحمد، الضابط المحقق فى القضية من منطقة توربات بإقليم بلوشيستان: "لقد سجلنا قضية وبدأنا حملة بحث عن قاتل الصحافية"

وكانت شاهينة شاهين، وهى مقدمة برنامج حوارى فى قناة "بى.تى.فى" التلفزيونية الحكومية، ومحررة بمجلة محلية، قد قتلت فى منزلها بمنطقة توربات، مساء أمس السبت.

وألمح أحمد إلى أنها ربما تكون جريمة شرف، حيث تزوجت الضحية فى المحكمة قبل حوالى 6 أشهر، وكانت تعيش مع زوجها، فيما يعد الزواج بدون موافقة الأسرة لا يحظى بقدر كبير من القبول فى أجزاء من باكستان، لاسيما فى المناطق، التى لا تزال الحياة تحكمها الأعراف والتقاليد القبلية.

ووفقا لإحصائيات أعلنتها منظمة حقوقية فى باكستان، فإن حوالى ألف امرأة تقتل سنوياً فى البلاد فيما يعرف بـ"جرائم الشرف" بسبب جلب العار على أسرهن.