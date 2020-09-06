أوامر بإجلاء أكثر من 780 ألف شخص باليابان بسبب إعصار هايشن

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" فأن أوامر الإجلاء أصدرت لسكان مدينتى "غوتو" و"ساسيبو" فى محافظة "ناغاساكي"، وقرية "كوما" وبلدة "تسوناجي" بمحافظة كوماموتو، بالإضافة إلى بلدة "كيجو" فى محافظة "ميازاكي"، والعديد من مدن وبلدات وقرى محافظة كاغوشيما.

ومع اقتراب إعصار "هايشن" من جنوب اليابان، تحذر السلطات من احتمال سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح غير مسبوقة، بالإضافة إلى تيارات المد العالية وأمواج محيطية ضخمة.

من جانبه، قال نكاموتو يوشيهيسا المسؤول فى هيئة الأرصاد الجوية "إن إعصار هايشن قوى للغاية، مثل عدة أعاصير ضربت اليابان العام الماضى"، وحث المواطنين ليكونوا فى حالة تأهب قصوى من سقوط أمطار غزيرة قياسية ورياح عنيفة وأمواج عالية وعواصف عنيفة.