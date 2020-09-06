عائشة الرشيد: حالات الاعتداء على المصريين فى الكويت فردية.. وهدفها إفساد العلاقات

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، واقعة اعتداء مواطنين كويتين على شاب مصري في منطقة الفحيحيل بالكويت، لافتة إلى أنها حالة فردية من قبل أشخاص يريدون إفساد العلاقات بين الشعبين.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج"، أن علاقة مصر والكويت أشبه بعلاقة الروح بالجسد، وهي راسخة ومتجذرة على مستوى الشعبين وقيادة البلدين، مؤكدة أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دائما ما يوصي أهل الكويت بالمصريين وكل الوافدين على أرضها وذلك لخصوصية علاقات البلدين.

ولفتت الرشيد، إلى أن الشعب الكويتي يتعامل مع المصريين برقي واحترام عن تجربة، ولم يبدر منهم إلا كل المودة والحب المتبادل، وما يمس أي مواطن مصري على أرض الكويت يمس الشعب الكويتى، مؤكدة أن كرامة المصري خط أحمر لا يمكن المساس بها.

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ولفتت إلى أن هناك بعض الأعمال المدبرة من قبل شخص أو جماعة أحيانا بشكل متعمد للإساءة إلى مصر وضرب العلاقات بين الشعبين والبلدين الذين يجمعهم ويربطهم علاقات وثيقة متجذرة وصلت إلى حد الدم والنسب.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "تفتيش" المحلية، على صفحتها في موقع "تويتر"، بعض الشباب الكويتيين وهم يعتدون بالضرب المبرح على المصري، الذي يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية بمنطقة الفحيحيل.

وحرص أحد المعتدين على توثيق الواقعة، ما جعل نشطاء يتكهنون بأن الاعتداء مقصود، خاصة أن المعتدين دخلوا إلى المتجر وأجروا محادثة صغيرة مع العامل، ثم انهالوا عليه بشكل مباشر بالضرب، ليسقطوه أرضا.

وفي وقت سابق، تعرض شاب مصري مقيم في الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، في واقعة وثقتها كاميرا المراقبة داخل متجر يعود لجمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب بصفة "كاشير" هناك، الأمر الذي أثار ضجة كبرى في البلدين.