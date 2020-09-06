استعدادا لإعصار "هايشن".. اليابان تجلي أكثر من 780 ألف شخص جنوب البلاد

ومع اقتراب إعصار "هايشن" من جنوب اليابان، تحذر السلطات من احتمال سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح غير مسبوقة، بالإضافة إلى تيارات المد العالية وأمواج محيطية ضخمة.



من جانبه، قال نكاموتو يوشيهيسا المسؤول في هيئة الأرصاد الجوية "إن إعصار هايشن قوي للغاية، مثل عدة أعاصير ضربت اليابان العام الماضي،" وحث المواطنين ليكونوا في حالة تأهب قصوى من سقوط أمطار غزيرة قياسية ورياح عنيفة وأمواج عالية وعواصف عنيفة.



وتم إلغاء أكثر من 500 رحلة طيران داخلية ،اليوم ، أغلبها من وإلى محافظة أوكيناوا وجزيرة كيوشو.