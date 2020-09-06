فرانس 24: مقتل فرد أمن وإصابة آخر في عملية طعن بمدينة سوسة

ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الأحد، أن فردين من الحرس الوطني التونسي تعرضا في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد إلى عملية طعن من قبل مجهولين بمفترق "القنطاوي" بسوسة؛ ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.



وذكرت القناة أنه تم القضاء على 3 إرهابيين من منفذي الهجوم.

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