مصادر : إيران على بعد 4 أشهر من إنتاج أول قنبلة نووية

مع إعلان الولايات المتحدة ، نيتها فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الشهر الجاري، بعدما أعلنت الشهر الماضي عن ذلك، بعد اخفاقها في اقناع الامم المتحدة بإعادة فرض حظر على إيران في استيراد السلاح، تريد الولايات المتحدة أن تكون عقوباتها الجديدة موقفة بمعلومات جديدة عن الاختراقات الإيرانية، وفق ماذكرت صحف أمريكية.
وبحسب مانقلت الصحف، ووفق ما ذكر مسئولون أمريكيون لم يكشفوا عن هوياتهم، فإن لدى الولايات المتحدة دليلًا على أن إيران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي لصنع سلاح نووي، في أماكن سرية بعيدة عن أعين مفتشي الوكالىة الدولية للطاقة الذرية.
وكشفت مؤسسة "واشنطن فري بيكون"، إن لدى إيران الوقود اللازم لصنع قنبلتين نوويتين .
وبحسب ماذكر الخبراء، فإيران قد تصل لإنتاج القنبلة خلال 3.5 أشهر فقط .
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإيران ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو ما يشير إلى إمكانية صنع إيران لقنبلتها النووية الاولى.
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