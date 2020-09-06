ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد في بنجلاديش إلى 24 قتيلا و37 مصابا

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات ما زالت تفحص سبب وقوع تسرب الغاز الذي أدى إلى الانفجار، مضيفةً أنه أدى إلى انفجار 6 أجهزة تكييف هواء على الأقل وحدوث حريق ضخم.



وأوضحت أن عددا من المصابين يعانون من حرائق بنسبة 90% في أجسادهم، وأن السلطات تعتقد أن الغاز تراكم داخل المسجد جراء تسرب من أنبوب غاز تحت الأرض، فيما كانت النوافذ مغلقة.

