نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعصار عنيف يضرب اليابان و يتسبب في انقطاع للتيار الكهربائي في المقال التالي
وقد حثت السلطات على الإخلاء المبكر لأكثر من 100 ألف أسرة في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بالجزيرة وفي كاجوشيما وكوماموتو وناغازاكي في كيوشو، الجزيرة الجنوبية الرئيسية في اليابان، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث (FDMA).
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع مع وزراء الحكومة " ربما يصل هذا الإعصار إلى اليابسة في كيوشو، مما يؤدي إلى هطول أمطار قياسية ورياح وأمواج ومد مرتفع." واضاف "أطلب من الناس توخي أقصى درجات الحذر."
يمكن رؤية الأشجار في ياكوشيما، وهي جزيرة تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة كاجوشيما، وهي تهتز بشدة في ظل الرياح القوية والأمطار القوية. وأظهرت لقطات بثتها محطة NHK الوطنية أن كبار السن كانوا يتجمعون في مراكز الإجلاء في كاجوشيما وأجزاء أخرى من جنوب اليابان.
وقالت NHK إن الإعصار قطع الكهرباء عن حوالي 30 ألف منزل في محافظة كاجوشيما وأكثر من 3000 منزل في أوكيناوا.
تم الإبلاغ عن إصابتين، وفقًا لـ FDMA، لكن نصحت السلطات بأعلى مستويات الحذر بسبب مخاطر الأضرار الناجمة عن الرياح العاتية والفيضانات والانهيارات الأرضية.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يبلغ الضغط الجوي للإعصار 945 هيكتوباسكال في مركزه وأن تصل سرعة الرياح فيه إلى 216 كيلومترا (134 ميلا) في الساعة بحلول يوم الاثنين. وكان مركز الإعصار بالقرب من ياكوشيما يوم الأحد، متجهًا شمالًا بسرعة 35 كيلومترًا في الساعة (22 ميلًا في الساعة).
وقالت NHK إن شركات الطيران ألغت أكثر من 500 رحلة تقلع من أوكيناوا وجنوب اليابان. وأضافت أنه تم تعليق خدمة القطارات السريعة في جنوب وغرب اليابان. كما علق خفر السواحل الياباني يوم السبت بحثه عن طاقم مفقود من سفينة مواشي انقلبت في بحر الصين الشرقي لليوم الثاني بسبب الإعصار.
وجاء إعصار هايشن في أعقاب إعصار ماساك الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء مؤقتًا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إعصار عنيف يضرب اليابان و يتسبب في انقطاع للتيار الكهربائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.