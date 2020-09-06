أخبار اليمن : الأمين العام للمؤتمر يلتقي القائم بأعمال ممثل حركة حماس

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دوت الخليج -

الأمين العام للمؤتمر يلتقي القائم بأعمال ممثل حركة حماس

التقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي بالقائم بأعمال ممثل حركة حماس الفلسطينية في اليمن معاذ أبو شمالة.

وخلال اللقاء نقل الأمين العام تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس لقيادة حركة حماس في فلسطين وإشادته بصمود الحركة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل.

وجدد الأمين العام موقف المؤتمر الشعبي العام المؤيد لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة المحتل الصهيوني بمختلف الوسائل حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مؤكدا إدانة واستنكار ورفض المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء الشعب اليمني لخطوات التطبيع التي تهرول نحوها بعض الأنظمة في المنطقة تنفيذا لصفقة القرن مثلما فعل النظام الإماراتي مؤخرا بإعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبار ذلك خيانة وبيعا للقضية الفلسطينية ولتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين

وأشار غازي أحمد علي إلى أن الأنظمة التي تمارس العدوان على اليمن هي التي تهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل يؤكد أن العدوان على اليمن هو جزء من المؤامرة على شعوب المنطقة ومنها اليمن وفلسطين، ومع ذلك فإن الشعب اليمني ورغم ما يتعرض له من عدوان سيظل يقف مساندا للشعب الفلسطيني ولقضيته

من جانبه نقل القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة تحيات قيادة حركة حماس لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس وتهانيهم لقيادة المؤتمر وأعضائه بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس المؤتمر، مشيدا بمواقف المؤتمر المساندة للشعب الفلسطيني ولقضيته وحقه في مقاومة المحتل الصهيوني مؤكدا أن تلك المواقف مشهودة ولا يمكن نسيانها .

وأطلع ممثل حماس الأمين العام على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ومنها نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بين قادة الحركات والفصائل الفلسطينية ورفضهم التام لكافة المشاريع التآمرية على القضية الفلسطينية ومنها صفقة القرن ومظاهر التطبيع الأخيرة من قبل بعض الدول ومنها الإمارات

وقد أهدى ممثل حركة حماس درع الحركة للأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد على تقديرا لمواقف المؤتمر المساندة للشعب الفلسطيني ولحركة حماس. الأمين العام للمؤتمر يلتقي القائم بأعمال ممثل حركة حماسالتقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي بالقائم بأعمال ممثل حركة حماس الفلسطينية في اليمن معاذ أبو شمالة.وخلال اللقاء نقل الأمين العام تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس لقيادة حركة حماس في فلسطين وإشادته بصمود الحركة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل.وجدد الأمين العام موقف المؤتمر الشعبي العام المؤيد لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة المحتل الصهيوني بمختلف الوسائل حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.مؤكدا إدانة واستنكار ورفض المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء الشعب اليمني لخطوات التطبيع التي تهرول نحوها بعض الأنظمة في المنطقة تنفيذا لصفقة القرن مثلما فعل النظام الإماراتي مؤخرا بإعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبار ذلك خيانة وبيعا للقضية الفلسطينية ولتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيينوأشار غازي أحمد علي إلى أن الأنظمة التي تمارس العدوان على اليمن هي التي تهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل يؤكد أن العدوان على اليمن هو جزء من المؤامرة على شعوب المنطقة ومنها اليمن وفلسطين، ومع ذلك فإن الشعب اليمني ورغم ما يتعرض له من عدوان سيظل يقف مساندا للشعب الفلسطيني ولقضيتهمن جانبه نقل القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة تحيات قيادة حركة حماس لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس وتهانيهم لقيادة المؤتمر وأعضائه بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس المؤتمر، مشيدا بمواقف المؤتمر المساندة للشعب الفلسطيني ولقضيته وحقه في مقاومة المحتل الصهيوني مؤكدا أن تلك المواقف مشهودة ولا يمكن نسيانها .وأطلع ممثل حماس الأمين العام على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ومنها نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بين قادة الحركات والفصائل الفلسطينية ورفضهم التام لكافة المشاريع التآمرية على القضية الفلسطينية ومنها صفقة القرن ومظاهر التطبيع الأخيرة من قبل بعض الدول ومنها الإماراتوقد أهدى ممثل حركة حماس درع الحركة للأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد على تقديرا لمواقف المؤتمر المساندة للشعب الفلسطيني ولحركة حماس. حضر اللقاء من جانب المؤتمر السفير يحيى السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ورئيس الدائرة السياسية عبده مهدي العدلة، ورئيس دائرة العلاقات العامة خالد الفقيه، ومدير مكتب الأمين العام عادل ربيد، ومن جانب حركة (حماس) مسؤول العلاقات السياسية بمكتب الحركة عبدالله هادي، و المسؤول الاعلامي خالد قاسم. تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد Advertisements معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة