تونس. مقتل رجل أمن و3 مسلحين في "هجوم إرهابي"

هاجم مسلحون اثنين من رجال الأمن فقتلوا واحدا وأصابوا الآخر، الأحد، في هجوم شهدته مدينة سوسة شرقي تونس، حسبما أعلن الحرس الوطني التونسي الذي أكد مقتل 3 من المهاجمين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي لـ"فرانس برس"، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن "واحدا منهما استشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

وأوضح أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على أسلحة عنصري الحرس الوطني وسيارتهما، في أرجاء منطقة القنطاوي السياحية، مضيفا أن "3 إرهابيين قتلوا في تبادل إطلاق نار".

وشهدت مدينة سوسة السياحية أسوأ اعتداء من بين عدة هجمات جهادية في السنوات الأخيرة، قتل خلاله 38 شخصا معظمهم بريطانيون عام 2015 في إطلاق نار على شاطئ خاص بفندق.