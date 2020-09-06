الرئيس المخلوع يغادر مالى

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مامادو كمارا، إن "كيتا غادر باماكو مساء السبت على متن طائرة إلى أبوظبى للعلاج، بناء على طلب المجلس العسكرى فى مالى"، لافتًا إلى أنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 إلى 15 يومًا، إذ أن حالة كيتا الصحية غير واضحة.
وكان الرئيس المالى، 75 سنة، والذى خضع لعملية إزالة ورم حميد من رقبته عام 2016، قد دخل إلى مستشفى العاصمة المالية باماكو بعد 6 أيام من قرار المجلس العسكرى أو اللجنة الوطنية لخلاص الشعب الإفراج عنه.
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