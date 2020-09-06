قبل انطلاق محادثات ليبية ليبية في المغرب.. السراج يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان

أفادت وسائل الإعلام الليبية بأن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، سيتجه إلى تركيا، اليوم الأحد، قبل انطلاق محادثات ليبية ـ ليبية في المغرب.
ووفقًا لـ" قناة 218 الليبية"، سيستقبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأحد، في الساعة 3 بتوقيت ليبيا في قصر وحيدالدين في إسطنبول.
ومن المقرر، أن تنطلق مفاوضات بين الأطراف الليبيين، في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط.
ولن تجري المفاوضات الليبية الجديدة في قصر المؤتمرات بالصخيرات، أي المكان الذي احتضن المفاوضات السابقة، وشهد على توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015. فهنالك مكان جديد جرى تحضيره مغربيا لهذا اللقاء الليبي الليبي، في ضواحي العاصمة الرباط؛ بحسب "العربية".
ويأتي هذا في وقت من المتوقع أن تستأنف المحادثات الليبية في جنيف الأسبوع المقبل أيضًا، بعد دفع أوروبي كبير في هذا الاتجاه.
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