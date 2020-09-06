أخبار اليمن : غارات مكثفة على 5 محافظات وتصعيد عدواني بالحديدة

غارات مكثفة على 5 محافظات وتصعيد عدواني بالحديدةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، فيما شن الطيران 21 غارة على خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 58 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، و 13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 68 قذيفة و 44 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على البقع قبالة نجران.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، سبع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بخمس غارات مديرية ولد ربيع وبثلاث غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

