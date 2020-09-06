استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، دبلوماسيًا هنديًا بارزًا لتقديم احتجاجها الشديد على انتهاكات وقف إطلاق النار من قِبل القوات الهندية على خط السيطرة، أمس السبت، مما أسفر عن إصابات خطيرة تعرض لها مواطن مدنى.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، زاهد حفيظ شودرى، إنه "بسبب إطلاق نار عشوائى وغير مبرر من قبل قوات الاحتلال الهندية فى قطاع راخشيكرى فى خط السيطرة ، تعرض صبى 19 عامًا من سكان قرية كيرنى لإصابات خطيرة". وأضاف أن "قوات الاحتلال الهندية على خط السيطرة تستهدف بشكل متواصل مناطق مأهولة بالسكان المدنيين بنيران المدفعية وقذائف الهاون ذات العيار الثقيل وأسلحة آلية. وبحسب الصحيفة الباكستانية، ارتكبت الهند 2158 انتهاكًا لوقف إطلاق النار حتى الآن خلال العام الجارى، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة 168 من المدنيين الأبرياء بإصابات خطيرة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر باكستان تحتج رسميًا لدى الهند بسبب خروقات وقف إطلاق النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.