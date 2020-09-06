بريطانيا تتخطى 346 ألف إصابة و41 ألف وفاة بسبب كورونا

ووفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، ووكالة بلومبرج الإخبارية، بلغت أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا 41 ألفا و638 حالة. فيما تعافى 1806 أشخاص من المصابين حتى الآن، وذلك بعد مرور 31 أسبوعًا منذ إعلان أول إصابة بفيروس كورنا فى المملكة المتحدة.

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