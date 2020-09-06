عاجل .. إيران : التعرف على منفذى الهجوم على منشأة نطنز النووية

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، قال كمالوندى، إن "تفاصيل العمل التخريبى فى منشأة نطنز النووية ما زالت لدى الأجهزة الأمنية، ولا يمكننا الكشف عنها فى الوقت الراهن".

وأوضح المتحدث الإيرانى أنه "لا يمكن اتهام مفتشى الوكالة الدولية بالمسؤولية عن الهجمات على منشآتنا النووية، لكن يمكن أن يكونوا سببا فيها"، مؤكدًا على أن إيران تتخذ كافة الاحتياطات للتأكد من عدم وجود جواسيس بين مفتشى الوكالة الدوليين.

كما أشار إلى أن بلاده نجحت فى التصدى لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية.