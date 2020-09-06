عضو بـ النواب الليبي: اجتماع المغرب هدفه وقف إطلاق النار

صرح عضو بمجلس النواب الليبي بعدد من التصريحات حول الشأن الليبي ومستجداته، وفق ماذكرت شبكة العربية.

قال العضو إن اجتماع المغرب للأطراف الليبية، يهدف لترتيب ووضع قواعد للحوار.

أضاف عضو النواب الليبي: اجتماع المغرب سيؤكد على إخراج القوات الأجنبية.

ولفت إلى إن اجتماع المغرب سيؤكد على وقف إطلاق النار في ليبيا.

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وأشار عضو مجلس النواب الليبي: إلى اجتماع المغرب، سيكون تمهيدي لاجتماع آخر بجنيف.

يأتي ذلك بينما يعقد رئيس حكومة طرابلس فايز السراج زيارة إلى تركيا اليوم قبل انطلاق محادثات ليبية ليبية.

ونتج عن اتفاق الصخيرات، الذي وقع في 17 من ديسمبر بالمغرب، بإشراف المبعوث الأممي الأسبق مارتن كوبلر، المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، والمجلس الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري.

ويحتضن المغرب اليوم لقاء بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، لبحث التوصل إلى نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات، يتفق عليها الأفرقاء السياسيين.