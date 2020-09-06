العالم العربي يتضامن مع السودان .. ومغردون : اللهم احفظ أهلها

منذ أيام عدة يعيش السودان على وقع سيول وفيضانات غير المسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر،
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السودان في مصر وعدد من الدول العربية ، وتصدر الهاشتاج محركات البحث
وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
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