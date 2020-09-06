بعد هجوم إرهابي.. الشرطة التونسية تلقي القبض على مشتبه به

أفادت وسائل إعلام تونسية بالقبض على مشتبه به رابع في عملية الطعن الإرهابية، التي وقعت صباح اليوم الأحد، بولاية سوسة وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة أخر بجروح خطيرة.

ووفقا لإذاعة "موازييك"، تم إلقاء القبض على المشتبه به الرابع، وتم اقتياده إلى مسرح العملية.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، القضاء على 3 إرهابيين على خلفية عملية الطعن في سوسة؛ مؤكدا مقتل أحد عناصره باعتداء إرهابي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، تعرض رجلا أمن بولاية سوسة للطعن على يد إرهابيين، وذلك بعد دخوله في حالة حرجة.

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وبدوره، أكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي إستشهاد أحد رجلي الأمن ووصف حالة الثاني بالخطيرة.

وبحسب "موازييك"، أكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي: "القضاء على ثلاثة إرهابيين في سوسة خلال العملية الإرهابية في مفترق أكودة المؤدي إلى القنطاوي والتي تعرض خلالها حرس إلى الطعن من قبل إرهابيين، مما أدى إلى إستشهاد الوكيل سامي مرابط، فيما وصفت حالة الوكيل رامي الإمام بالخطيرة.

وأفاد الناطق الرسمي بإسم قوات الأمن الداخلي بسوسة، نعيم الرمضاني، أنه تم القضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد محاصرتهم في مدرسة بأكودة بعد عملية ملاحقة أعقبت طعن شرطيين بالحرس.