مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن ببرمنجهام البريطانية

أعلنت بريطانيا مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم مدينة برمنجهام الذي وقع صباح اليوم، وفق ماذكرت صحف بريطانية.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إنهم استدعوا بعد الإبلاغ عن وقوع حادث طعن اليوم الأحد، وإصابة عدد من الأشخاص.

قالت الشرطة البريطانية ، الأحد ، إن رجلاً قتل وأصيب سبعة آخرون في حادث طعن في وقت متأخر من الليل في منطقة مزدحمة للحياة الليلية بمدينة برمنجهام بوسط إنجلترا.

وذكرت الشرطة إنها تبحث عن مشتبه به وحيد فيما يبدو أنه هجمات عشوائية، بحسب ما أفادت به شبكة إيه بي سي نيوز.

وقال رئيس شرطة ويست ميدلاندز ستيف جراهام إن المحققين ما زالوا يحققون في الدافع ولكن "لا يوجد أي إشارة على الإطلاق إلى أن هذا مرتبط بالإرهاب".

وذكرت شرطة ويست ميدلاندز إن الضباط استدعوا بسبب تقارير عن وقوع حادث طعن بعد منتصف ليل الأحد بقليل، وسرعان ما تبع ذلك تقارير عن عمليات طعن أخرى في وسط المدينة على مدى ساعتين تقريبًا.

وقال جراهام إن اثنين من المصابين السبعة رجل وامرأة في حالة حرجة في المستشفيات، وأصيب خمسة آخرون بجروح "طفيفة نسبيا".

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وذكر شهود عيان لبي بي سي: "كان هناك مجموعة من الفتيان ضد مجموعة أخرى من الفتيان، كانوا يتقاتلون ويتبادلون الإهانات العنصرية ".

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إنه "حادث خطير للغاية. قلوبنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم ".

وحث آندي ستريت عمدة ويست ميدلاندز الناس على "عدم التكهن بالحادث" و "التزام الهدوء واليقظة".

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن جرائم السكاكين آخذة في الارتفاع في المملكة المتحدة ، رغم حظر معظم الأسلحة النارية .

وشهدت بريطانيا عدة هجمات بالسكاكين في الآونة الأخيرة ، بما في ذلك هجوم طعن في حديقة بمدينة ريدينج بالقرب من لندن في يونيو أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، و تم توجيه الاتهام إلى رجل ليبي.