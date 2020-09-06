تركيا تناور في شرق المتوسط.. ووزير يوناني: أردوغان يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية

أعلنت تركيا اليوم الخميس، عن بدء مناوراتها العسكرية في شرق المتوسط؛ مؤكدة في الوقت ذاته على "الحلول الدبلوماسية".

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، ادعى نائب أردوغان أن "أنقرة لن تتنازل عن الأولويات الأمنية لبلدنا ولقبرص التركية ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط".

وقال وزير يوناني إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية؛ وأكد: "قادرون على التصدي لهذه الأطماع".

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ووجه الرئيس التركي، أمس السبت، تهديدا لليونان بسبب التوترات المتصاعدة في شرق البحر المتوسط، قبل يوم من بدء قواته تدريبات عسكرية في المنطقة.

وقال أردوغان في كلمته "سيفهمون أن تركيا لديها القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق غير الأخلاقية"، في إشارة إلى إلى المناطق المتنازع عليها التي تطالب بها اليونان وقبرص كمناطق اقتصادية خالصة.

ودخلت تركيا واليونان، في نزاع محتدم بشكل متزايد بشأن الغاز والنفط في المنطقة منذ أن نشرت تركيا سفينة استكشاف الشهر الماضي.