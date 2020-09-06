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عقوبات أمريكية ستفرض على شخصيات لبنانية

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دوت الخليج :- نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر، قوله إن حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية ستصدر الأسبوع المقبل بحق عدد من الشخصيات اللبنانية.

وقال شينكر وفق الصحيفة إن واشنطن لا تميز بين جناحي "حزب الله" العسكري والمدني، "لأنهما يتبعان لقيادة واحدة".

ونقلت الصحيفة عن عدد من النواب اللبنانيين المستقيلين الذين التقاهم شينكر أن المسؤول الأمريكي تجنب الدخول في تفاصيل العقوبات وما إذا كانت ستشمل أسماء جديدة من "حزب الله" أو حلفاء له، وقال لهم إنها ستصدر "وانتظروا الأسبوع المقبل لمعرفة كل التفاصيل، وإن عدد الأشخاص المشمولين بها ليس كبيرا".

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وزار شينكر لبنان هذا الأسبوع حيث التقى عددا من ناشطي الحراك المدني، مستثنيا السياسيين من جدول لقاءاته.

وبحسب مصادر إعلامية فقد أكد شينكر أن بلاده لا تعرقل المبادرة الفرنسية بشأن لبنان.

المصدر: الشرق الأوسط

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