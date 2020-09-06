أخبار اليمن : كورونا يودي بحياة أكثر من 883 ألف شخص في العالم

كورونا يودي بحياة أكثر من 883 ألف شخص في العالمأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 883771 شخصا على مستوى العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي.

وبحسب إحصائية جديدة نشرها موقع "وورلد ميتر" الذي يتم تشغيله من قبل فريق دولي من المطورين والباحثين فقد تم تسجيل 27069726 إصابة مؤكدة بالفيروس حول العالم و 883771 وفاة فيما تعافى 19170299 شخصا.

وفي البرازيل ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 30168 إصابة و682 وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 1ر4 ملايين إصابة و126203 وفيات.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 6319 إصابة و475 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 629409 إصابات و67326 وفاة.

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بدورها سجلت ألمانيا 988 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 249985.

وأشار المعهد إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 9325.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل عشر إصابات في البر الرئيسي الصيني بينها ثلاث حالات في كل من مقاطعتي قوانغدونغ وشنشي وحالتان في شانغهاي وحالة واحدة في كل من مقاطعتي فوجيان وقانسو وجميعها وافدة من الخارج ليرتفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 2573 حالة.

وأضافت اللجنة أن من بين جميع الحالات الوافدة في البر الرئيسي الصيني خرج 2397 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء فيما لا يزال 176 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات منهم شخصان في حالة خطيرة ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة .