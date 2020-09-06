"الهجرة المصرية" تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على مصري بالكويت

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، أن الفيديو المتداول بشأن الاعتداء على شاب مصري في دولة الكويت بأحد المحلات التجارية "مجتزأ".
وذكرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيان أن الفيديو المنتشر "لا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي".
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل ألعاب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".
وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق لدى السلطات.
واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.
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