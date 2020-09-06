عاجل.. بريطانيا : مقتل شخص وإصابة اثنين فى حادث الطعن بـ برمنجهام

أعلنت الشرطة البريطانية، منذ قليل، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى هجوم الطعن الذى شهدته مدينة برمنجهام فى وقت سابق من اليوم الأحد.



أعلنت الشرطة البريطانية، منذ قليل، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى هجوم الطعن الذى شهدته مدينة برمنجهام فى وقت سابق من اليوم الأحد. ووفقًا لشبكة "العربية" الإخبارية، كانت الشرطة البريطانية أعلنت وقوع حدثة طعن خطيرة طالت عدة أشخاص فى وسط مدينة برمنجهام.

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