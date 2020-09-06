من قلب القاهرة.. اجتماع سعودي كوري لبحث قضايا المنطقة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة اليوم، الأحد، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين المملكة وكوريا الجنوبية وسبل تعزيز المصالح المشتركة والتنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية.
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