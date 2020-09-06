سيارة مجهولة.. هجوم مسلح على قاعدة عسكرية تركية في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة جنديين تركيين في هجوم مسلح لمجهولين على قاعدتهم العسكرية في جنوب إدلب.

ووفقا لموقع المرصد السوري، قام مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع "سانتفيه"، بإطلاق النار على عدد من الجنود الأتراك في محيط قاعدتهم العسكرية الواقعة في بلدة "معترم" جنوب إدلب.

وأوضح المرصد أن الهجوم أسفر عن جرح جنديين اثنين، أحدهما إصابته خطيرة.

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وفي 29 أغسطس الماضي، رصد المرصد تفجير آلية مفخخة وهجوم مسلح استهدف نقطة تركية في قرية سلة الزهور غرب إدلب.

وتشهد المنطقة استنفارا متواصلا من قبل القوات التركية على طول طريق اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقا من نقطة اشتبرق وصولا إلى بلدة نحليا في ريف إدلب الغربي.

وجدير بالذكر، أنه خلال الفترة الأخيرة تبنت مجموعة تطلق على نفسها "كتائب خطاب الشيشاني" الاستهدافات المتكررة للدوريات الروسية – التركية.