عاجل .. فرنسا تلوح بفرض عقوبات ضد تركيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أن المجلس الأوروبى المقرر عقده فى أواخر سبتمبر، سيضع على رأس جدول أعماله الملف التركى والتوترات فى البحر الأبيض المتوسط.





وقال لودريان، إن "المجلس سيبحث أيضا فرض عقوبات على أنقرة"، مشيرا إلى أن لقاء جمع وزراء الخارجية فى برلين بحث سبل الرد المتاحة. وتابع لودريان: لدينا خيارات كثيرة من الإجراءات التى يمكننا اللجوء إليها. مضيفا: لسنا عاجزون أبدا والرئيس التركى رجب الطيب أردوغان يعلم ذلك جيدا. واعتبر وزير الخارجية أن أردوغان يحاول خلق نزعة قومية – إسلامية بهدف التغطية على الوضع الاقتصادى فى بلاده.

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