بريطانيا : هجوم برمنجهام ليس إرهابيًا وارتفاع حصيلة الضحايا

أكدت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أن هجوم الطعن الذى شهدته مدينة برمنجهام فى وقت مبكر من اليوم، ليس هجومًا إرهابيا، لافتة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الطعن إلى قتيل واحد و7 مصابين آخرين، بينهم اثنين فى حالة خطيرة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق فى جريمة القتل، ووصفت حالة جميع المصابين بالمستقرة، مؤكدة أنه لا يعانى أى منهم من إصابات مهددة للحياة. وكشفت الشرطة القليل من التفاصيل، موضحة أن الهجمات وقعت بين الساعة 12:30 من صباح اليوم و02:20، مشيرة إلى وجود ارتباط بينها. وقالت الشرطة البريطانية عبر موقع "تويتر" :"نبذل قصارى جهدنا للكشف عن المسؤول أيًا كان".

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