أخبار عالمية

اعتقال فلسطيني بعد إصابته برصاص إسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عناصره النار على شاب فلسطيني واعتقاله بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش على حسابه الرسمي في "تويتر" أن الموقوف حاول مهاجمة جنود، دون وقوع أي إصابات، مضيفا أن قوات الجيش لاحقت المهاجم وأطلقت النار عليه واعتقلته.

وتابع الجيش أن الشاب الموقوف نقل للتحقيق لدى قوات الأمن.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش تأكيده أن المعتقل أصيب برصاصة في الساق، مضيفا أن العسكريين صادروا سكينا لديه.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اعتقال فلسطيني بعد إصابته برصاص إسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا