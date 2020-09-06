اعتقال فلسطيني بعد إصابته برصاص إسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عناصره النار على شاب فلسطيني واعتقاله بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش على حسابه الرسمي في "تويتر" أن الموقوف حاول مهاجمة جنود، دون وقوع أي إصابات، مضيفا أن قوات الجيش لاحقت المهاجم وأطلقت النار عليه واعتقلته.

وتابع الجيش أن الشاب الموقوف نقل للتحقيق لدى قوات الأمن.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش تأكيده أن المعتقل أصيب برصاصة في الساق، مضيفا أن العسكريين صادروا سكينا لديه.