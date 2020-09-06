وزير الخارجية الفرنسي: المجلس الاوروبي سيبحث فرض عقوبات علي تركيا باجتماعه المقبلً

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن المجلس الأوروبي يبحث في اجتماعه المقبل فرض عقوبات على تركيا.

وأكد ‏لودريان، أن أوروبا ستجهز أدوات متعددة للرد على تركيا، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول خلق جو إسلامي-قومي، بهدف إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا.