وزير الخارجية الفرنسي: المجلس الاوروبي سيبحث فرض عقوبات علي تركيا باجتماعه المقبلً

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن المجلس الأوروبي يبحث في اجتماعه المقبل فرض عقوبات على تركيا.
وأكد لودريان، أن أوروبا ستجهز أدوات متعددة للرد على تركيا، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول خلق جو إسلامي-قومي، بهدف إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا.
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