رسميًا.. فرقاء السودان يوقعون اتفاق السلام النهائى يوم 2 أكتوبر

وفى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، قال رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، إنه تم الاتفاق على يوم 2 أكتوبر المقبل، موعدًا للتوقيع على اتفاق السلام النهائى، حسبما نقلت بوابة "العين الإخبارية".

كما كشف مقرر الوساطة بجمهورية جنوب السودان، الدكتور ضيو مطوك، عن أن رئيس بلاده الفريق أول سلفاكير ميارديت، أجرى جلسة مشاورات لتحديد موعد التوقيع النهائى على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.

وأوضح ضيو، أن الاحتفال بالتوقيع النهائى سيكون فى العاصمة جوبا، نافيًا ما تم تردد خلال الساعات الماضية بشأن نقل عملية التوقيع إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت الحكومة الانتقالية فى السودان وتحالف "الجبهة الثورية المسلحة" وقعا بالأحرف الأولى، الأسبوع الماضى، على اتفاق سلام عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام فى عاصمة جنوب السودان جوبا.