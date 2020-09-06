سجن 4 شبان فرنسيين لاغتصابهم مراهقتين إسبانيتين في إشبيلية

اعتقلت الشرطة الإسبانية الاثنين الماضي 4 شبان فرنسيين في مطار إشبيلية، في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، وهم يتأهبون للعودة إلى باريس بعد انتهاء عطلتهم، بتهمة اغتصاب مراهقتين.

تعرف الشبان الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20-25 عاما على المراهقتين الإسبانيتين في حانة خلال قضائهم العطلة، وأقنعوهما بمرافقتهم إلى شقتهم المستأجرة التي تتوفر على مسبح، وحيث كانوا سيقيمون حفلا، على حد زعمهم

بعد الوصول إلى الشقة، استخدم الشبان المشروبات الكحولية للإيقاع بالفتاتين البالغتين 15 سنة و16 سنة من العمر. وبعد ذلك بدؤوا في اغتصابهما جماعيا. تقول الشرطة الإسبانية موضحة أن أحد المعتدين تكفل بتسجيل الوقائع بالكاميرا على هاتفه وأن الاغتصاب تم رغم المقاومة التي أبدتها المراهقتان.

الحادثة وقعت يوم السبت 29 أغسطس الماضي، فيما انطلق التحقيق في الاعتداء يوم الاثنين، بعد المعاينة الطبية للمراهقتين في المستشفى والإخطار الذي تلقته الشرطة من المصالح الطبية.

لم يستغرق التحقيق أكثر من 6 ساعات، تم إثرها إعطاء الأمر بالقبض على الشبان الفرنسيين الأربعة وهم في المطار يستعدون بعد ظهر اليوم ذاته لركوب الطائرة، وجرى وضعهم في السجن ريثما يُحاكمون.