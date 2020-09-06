بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا حادا للإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 2988 حالة مقابل 1813 في إحصائية أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2988 حالة لتصل إلى مستوى 347152.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 2 سبتمبر 1508 حالات، وفي 3 سبتمبر 1735، وفي 4 سبتمبر 1940، وفي 5 سبتمبر 1813.

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وتعتبر حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت خلال اليوم الماضي وفاتين جديدتين 2 بين أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما، مقابل 12 حالة في إحصائية أمس 5 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41551.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.