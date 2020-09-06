قرار هام من الطيران الإماراتي بشأن رواتب العاملين

أعلنت "الاتحاد للطيران" عن إعادة صرف بدلات الموظفين كاملة وتقليل الخصم من الراتب الأساسي للموظفين إلى 10% بعد أن كان يتراوح سابقًا بين 25 في المائة و50 في المائة.

وأوضحت الشركة الإماراتية ان تعديلات المرتبات ستكون اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية العام الجاري.

وذكر متحدث باسم الاتحاد للطيران في تصريحات صحفية اليوم ان الشركة تنظر بكل التقدير إلى الالتزام والتفاني الذي أظهره كافة الموظفين على مدار الخمسة أشهر الماضية بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا.

ويُشار الي ان قطاع الطيران العالمي تضرر بشدة نتيجة لجائحة كورونا التي أدت لتراجع حاد في مستويات السفر ما اجبر الكثير من الناقلات عالميا على تسريح موظفين وخفض مرتبات موظفين آخرين بشكل مؤقت .