عميل مخابراتي: ترامب يتلقى أوامره من الرئيس الروسي مباشرة

زعم عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، رجل الاستخبارات، بيتر سترزوك، أن هناك محققين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع تحت سيطرة روسيا، وأنه يتلقى أوامره من الرئيس الروسي بوتين، وذلك حسبما جاء في كتابٍ جديد، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

والكتاب الجديد بعنوان كومبروميسد، يدعي أن محققي مكتب التحقيقات الفدرالي يرون أنه من المعقول أن الرئيس ترامب، قد وقع تحت سيطرة روسيا مع انتخابات 2016.

يفصل الكتاب تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في التدخل الروسي، حيث ينتقد سترزوك قرارات جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي يعتقد أنها أثرت في الانتخابات لصالح ترامب.

تم فصل كومي بعد الكشف عن سلسلة من الرسائل النصية مع ليزا بيج، محامية مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقة.

تبادل الإثنان، اللذان كانا على علاقة غرامية سرية، سلسلة من الرسائل النصية المناهضة لترامب تم نشرها على الملأ.

استخدم الجمهوريون الرسائل النصية كدليل على وجود مؤامرة ضد ترامب.

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ومع ذلك، لا يناقش كتاب سترزوك العلاقة مع بيج على الرغم من بروزها في ذلك الوقت.

بدأت التكهنات بعد انتخابات نوفمبر 2016 ، وأن ترامب واجه تدخلًا من روسيا، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كتب سترزوك، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست: لدينا بالتأكيد دليل أن ترامب وبينما كان يعيث فسادًا في المؤسسات والمعايير السياسية الأمريكية، كان يستقبل اللكمات فيما يتعلق الأمر بخصمنا التاريخي، روسيا".

بالنظر إلى ما عرفناه أو كان لدينا من أسباب تدعو للشك بشأن سلوك ترامب التنازلي في الأسابيع والأشهر والسنوات التي سبقت الانتخابات، فإنه من الممكن أيضًا، أن تكون موسكو قد أنجزت بالفعل أكبر إنجاز استخباراتي مذهل في التاريخ بالسيطرة سرا على رئيس الولايات المتحدة.

ويعتقد البعض أن الرئيس معرض للخطر، وأنه غير قادر على وضع مصالح أمريكا أولًا، وأنه يتصرف من دوافع خفية، لأن هناك نفوذًا ممارس عليه، خاصة من قبل الروس ولكن يحتمل أن يكون هناك آخرون كذلك.