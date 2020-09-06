الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء لبنان

حلق الطيران العسكري الإسرائيلي في أجواء مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية مساء اليوم، الأحد، إن الطيران الإسرائيلي المعادي يحلق بشكل كثيف في أجواء المنطقة وعلى علو متوسط.

وأضافت أن "الطيران المعادي يحلق فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح، منفذًا غارات وهمية على علو متوسط، كما يحلق في طلعات مكثفة في أجواء صيدا وشرقها والمخيمات على علو منخفض".

ونفذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية في أجواء الجنوب، لاسيما فوق مناطق صور والنبطية على علو متوسط، وفوق المخيمات الفلسطينية في صور وصيدا وتحديدا فوق مخيم عين الحلوة.

وكان ذلك تزامنا مع زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للمخيمات في لبنان.