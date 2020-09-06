أخبار عالمية

الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حلق الطيران العسكري الإسرائيلي في أجواء مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية مساء اليوم، الأحد، إن الطيران الإسرائيلي المعادي يحلق بشكل كثيف في أجواء المنطقة وعلى علو متوسط.

وأضافت أن "الطيران المعادي يحلق فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح، منفذًا غارات وهمية على علو متوسط، كما يحلق في طلعات مكثفة في أجواء صيدا وشرقها والمخيمات على علو منخفض".

ونفذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية في أجواء الجنوب، لاسيما فوق مناطق صور والنبطية على علو متوسط، وفوق المخيمات الفلسطينية في صور وصيدا وتحديدا فوق مخيم عين الحلوة.

وكان ذلك تزامنا مع زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للمخيمات في لبنان.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا