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أول رد من اليونان على نقل تركيا دبابات إلى حدودها

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أكدت اليونان أن خطاب تركيا وأفعالها الاستفزازية في جميع أنحاء شرق البحر المتوسط، وليس فقط فيما يتعلق بحقوقها، قد تجاوز بشكل واضح المستويات التي كانت تعتبر طبيعية في الوقت الماضي، معتبرة أن الحديث عن إرسال دبابات تركية نحو حدودها "دعاية محلية".

وخلال مقابلة تلفزيونية، رد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس على سؤالا حول إرسال تركيا دبابات إلى مقاطعة أدرنة على حدود اليونان.

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ورفض المسؤول اليوناني التقارير التي تفيد بأن قوات تركية تم نقلها قرب حدود اليونان، قائلا إنها "دعاية محلية".

وأضاف بيتساس أنه لا يوجد تأكيد لمثل هذه التحركات أو حدوث تغيير كبير في تشكيلات القوات.

كانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن قافلات تحمل معادت ثقيلة وتقل نحو 40 دباباة غادرت منطقة الريحانية بمحافظة هاتاي على الحدود مع سوريا، متوقعة إرسالها بالقطار إلى مقاطعة أدرنة المتاخمة لليونان.

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