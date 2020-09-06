وخلال مقابلة تلفزيونية، رد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس على سؤالا حول إرسال تركيا دبابات إلى مقاطعة أدرنة على حدود اليونان.
اقرأ أيضا:
ورفض المسؤول اليوناني التقارير التي تفيد بأن قوات تركية تم نقلها قرب حدود اليونان، قائلا إنها "دعاية محلية".
وأضاف بيتساس أنه لا يوجد تأكيد لمثل هذه التحركات أو حدوث تغيير كبير في تشكيلات القوات.
كانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن قافلات تحمل معادت ثقيلة وتقل نحو 40 دباباة غادرت منطقة الريحانية بمحافظة هاتاي على الحدود مع سوريا، متوقعة إرسالها بالقطار إلى مقاطعة أدرنة المتاخمة لليونان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول رد من اليونان على نقل تركيا دبابات إلى حدودها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.