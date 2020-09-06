صحيفة: العقوبات ستردع أردوغان لإنهاء سياساته المتهورة

في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و 25 سبتمبر، سيقرر الزعماء الأوروبيون ما إذا كانوا سيفرضون عقوبات على تركيا أم لا.

ويتفق معظمهم على تأكيد وجود سياسات تركية بغيضة، يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، في سوريا وليبيا، مع حماس والإخوان المسلمين، وليس أقلها في شرق البحر المتوسط، والتي يمكن أن تنزل إلى حرب مع اليونان.

والانطباع العام هو أن الكثير من السياسة الخارجية العدوانية والاستفزازية دليل على أن تركيا تسعى لتحقيق طموحات توسعية إقليمية، وفقا لمقال نشر اليوم على صحيفة اراب نيوز.

ويقول العديد من السياسيين إنه ليست هناك حاجة لأي دليل إضافي على نية تركيا التدخلية.

بينما يوجد اتفاق مشترك بين معظم الأوروبيين فيما يتعلق بتركيا ، إلا أنهم لا يتفقون على كيفية التعبير عن موقفهم.

وفي الولايات المتحدة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العام الماضي عقوبات على تركيا، لمعاقبتها على أعمالها العسكرية في سوريا.

ومع ذلك، تم رفعها بعد أربعة أيام فقط، عندما تم توقيع وقف إطلاق النار.

وبعد ذلك ، أقر مجلس النواب الأمريكي "قانون الحماية من الصراع بتركيا"، والذي يمكن أن يفرض عقوبات على تركيا إذا أصبحت قانونًا.

وفي البداية، كان احتمال فرض عقوبات من قبل أوروبا والولايات المتحدة على حكومة أردوغان مرتفعًا.

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لكن القضايا الأكثر أهمية هي: ما ستفرضه أوروبا وأمريكا على تركيا وما هي تصورات الغرب عن مكانتها مع العالمين العربي والإسلامي.

وللإجابة على السؤال الأول، يجب تحديد الدوافع الأساسية لمصالح الغرب السياسية وهي تجنب الصدام بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط. لتثبيت الوضع في سوريا.

ولتوفير الحماية للأكراد الذين يسكنون أراضي في أكثر من دولة ؛ لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا وللتحقق من دعم تركيا للإسلاميين.

وزار اسماعيل هنية زعيم حماس في غزة تركيا الشهر الماضي والتقى بأردوغان. وهنأ الرئيس التركي على اكتشاف البلاد لحقل جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود ، وعلى تخصيص آيا صوفيا كمسجد.

وتدرك الولايات المتحدة وأوروبا أن السياسات التي تتبناها تركيا لا يتم تبريرها من قبل العديد من الدول العربية أو الإسلامية ، بل إنها تنتقد في كثير من الأحيان.

وقد يكون أحد الإجراءات الأوروبية ضد تركيا هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 ، عندما أنشأ الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني للعقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول ، لكنه ترك الأسماء حتى تاريخ لاحق.

وكان هذا التحرك لمعاقبة تركيا على عمليات التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص. ربما ستشهد قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد هذا الشهر تفعيل هذه المخططات القانونية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأتراك.

لكن هل سيوقف هذا تركيا؟ من المرجح أن تتجاهل أنقرة أي عقوبات تُفرض عليها ، وتصر على أنه لا ينبغي أن يُثقل كاهلها من قبل العالم الخارجي لتحقيق مصالحها الاقتصادية وأنه ليس عليها أي التزام بالالتزام بها. كما يمكن لتركيا أن تستغل الشقاق بين الأوروبيين في كيفية التعامل مع هذه القضية. تفضل فرنسا واليونان وقبرص مواجهة قوية، بينما تميل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أكثر نحو التوبيخ المعتدل. في الولايات المتحدة ، الكونجرس أكثر مواجهة مع تركيا من إدارة ترامب.

وفي النهاية، السؤال العادل هو: إذا كانت هناك عقوبات أمريكية أو أوروبية على تركيا، فهل ستؤدي إلى تعاون تركي روسي أكبر؟

ومن الممكن أن تؤدي العقوبات إلى مزيد من التعاون التركي الروسي، لكن ليس مع ذلك ، صداقة أوثق لأن البلدين لديهما خطط مختلفة للأوضاع الحالية والمستقبلية في سوريا وليبيا. وتزايدت شكاوى الروس ضد تركيا منذ أن بدأت الأخيرة في استخدام قوتها العسكرية ضد حليف موسكو الليبي المشير خليفة حفتر.