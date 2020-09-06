شاهد.. تركيا تستفز اليونان وقبرص بتحركات عسكرية في شرق المتوسط

استفزت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، اليونان وقبرص، بنشر مقطع فيديو يوثق تحركات عسكرية في شرق المتوسط.
ويحتوي الفيديو مشاهد جوية حديثة ملتقطة من مروحية للوضع الميداني لسفينة "عروج رئيس" ومجموعة الوحدات البحرية والعسكرية التي ترافقها في مياه شرق المتوسط.
ويأتي نشر هذا الفيديو في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين وتركيا واليونان في الأسابيع الأخيرة توترا متصاعدا بسبب الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
من جانبها أكدت اليونان أن خطاب تركيا وأفعالها الاستفزازية في جميع أنحاء شرق البحر المتوسط، وليس فقط فيما يتعلق بحقوقها، قد تجاوز بشكل واضح المستويات التي كانت تعتبر طبيعية في الوقت الماضي، معتبرة أن الحديث عن إرسال دبابات تركية نحو حدودها "دعاية محلية".
كانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن قافلات تحمل معادت ثقيلة وتقل نحو 40 دباباة غادرت منطقة الريحانية بمحافظة هاتاي على الحدود مع سوريا، متوقعة إرسالها بالقطار إلى مقاطعة أدرنة المتاخمة لليونان.
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