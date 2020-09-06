المملكة المتحدة تسجل أكبر عدد من حالات إصابة بكورونا منذ منتصف مايو

وكانت آخر مرة كان فيها عدد الحالات في المملكة المتحدة بهذا الارتفاع في الفترة ما بين 17 و 16 أسبوعًا - عندما كانت نتيجة اختبار 3562 شخصًا إيجابية. في ذلك اليوم ، توفي 67 شخصًا بسبب كوفيد 19.
وكان عدد القتلى اليوم أقل بكثير، وتوفي شخصان آخران بعد أن ثبتت إصابتهما بالفيروس اليوم ، ليصل إجمالي عدد القتلى في المملكة المتحدة إلى 41551.
ولم تسجل اسكتلندا وويلز أي وفيات جديدة.
بينما ثبتت إصابة 208 أشخاص بفيروس كورونا في اسكتلندا وحدها بينما أبلغت ويلز عن 98 حالة جديدة.
ويعتقد الخبراء أن ارتفاع عدد الحالات المصحوبة بانخفاض عدد القتلى قد يكون بسبب انتشار فيروس كورونا بجرعات أقل.
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