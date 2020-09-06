خيانة الوطن.. القبض على ضابطين بتهمة التجسس على الكويت

كشفت صحيفة كويتية، عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في البلاد.
وذكرت الصحيفة الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني رفيع المستوى، أنه تم إلقاء القبض اليوم، الأحد، على ضابطين يشغلان أعمالًا حساسة.
وألمحت الصحيفة الكويتية، إلى أن النيابة العامة الكويتية على الفور باشرت التحقيق مع المتهمين، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية؛ بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.
وأكدت الصحيفة، أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، وتنفيذيين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن.
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