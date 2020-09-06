الخارجية توضح حقيقة اختطاف مواطن أردني وتحريره في العراق

دوت الخليج :- نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، الخبر المتداول عن تحرير قوات الأمن العراقية، لمواطن أردني في العراق .
وأضافت الخارجية عبر بيانا مغتضب ، انه تداولت اخبار عن اختطاف أردني يعمل مديراً لفرع شركة “مرسيدس” للسيارات في بغداد. والتي بدورها نفت الوزارة صحة هذا الخبر.
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