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تعليق الدوام في بعض مدارس الاردن بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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دوت الخليج :-  أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم السبت، عن تعليق دوام طلبة المدارس في لواء الأغوار الشمالية غدا الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن تعليق دوام الطلبة في الأغوار الشمالية جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، مشيراً إلى أن دوام الطلبة في بقية الأيام التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة سيبت فيه لاحقا.
وسجلت مناطق الأغوار الشمالية خلال اليومين الماضيين ارتفاعا ملحوظا على درجات الحرارة.

كما أعلنت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات عن تعليق دوام الطلبة في مدارس مديرية العقبة، غدا الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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