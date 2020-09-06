دوت الخليج :- أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم السبت، عن تعليق دوام طلبة المدارس في لواء الأغوار الشمالية غدا الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن تعليق دوام الطلبة في الأغوار الشمالية جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، مشيراً إلى أن دوام الطلبة في بقية الأيام التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة سيبت فيه لاحقا.
وسجلت مناطق الأغوار الشمالية خلال اليومين الماضيين ارتفاعا ملحوظا على درجات الحرارة.
كما أعلنت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات عن تعليق دوام الطلبة في مدارس مديرية العقبة، غدا الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعليق الدوام في بعض مدارس الاردن بسبب ارتفاع درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.