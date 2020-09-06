أخبار اليمن : مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله

مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعمالهواصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي مستهل الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية اضطلاع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالدور المنوط بها في نشر الوعي الوطني ومواكبة الأحداث والتطورات والعمل على فضح المؤامرات التي تحاك ضد أبناء الشعب اليمني وكشف الأدوار المشبوهة لبعض الحكام العرب والأنظمة التي تقف وراء دعم القاعدة وداعش.

كما أكد ضرورة أن يضع الإعلام ضمن أولوياته تحديات المرحلة الراهنة ومنها ملف القاعدة وداعش والجرائم الإرهابية التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني ابتداءً من أول جريمة ونشر ذلك معززاً بالصور والأرقام لأعداد الشهداء والضحايا ليعرف العالم ويطلع على حجم الأذى الذي ألحقته هذه الجماعات باليمن أرضاً وإنساناً بدعم تحالف العدوان الصهيو سعودي إماراتي برعاية أمريكية.

وحث رئيس مجلس النواب الإعلام على القيام بدورها المسؤول في إيصال الحقائق المعبرة عن مظلومية الشعب اليمني للعالم وعدم الانسياق وراء الشائعات وما يردده المرجفون الذين لا يتمنون الخير لليمن ولا يدخرون جهداً في الإضرار بوحدته وأمنه واستقراره.

كما حث اللجان الدائمة على سرعة إنجاز المهام التشريعية والرقابية المنوطة بعملها وموافاة المجلس بذلك ليتسنى له مناقشتها في هذه الدورة.

ورحب رئيس مجلس النواب بأي توجه يحمل في مضمونه مصلحة الشعب اليمني.

وبهذا الصدد أقر مجلس النواب إحالة رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة من عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي حول تحديات المرحلة الراهنة والدور المأمول من مجلس النواب في ظل استمرار الحرب والحصار إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بتقرير عن ذلك.

وأكد نواب الشعب أهمية توحيد كافة الجهود وتكامل الأداء بين سلطات الدولة لما فيه مصلحة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته .. مشددين على ضرورة التزام حكومة الإنقاذ بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس والتي سبق وأن التزمت بها خاصة ما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية وتغطية احتياجات المستهلكين وصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.

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وطالبوا بحضور وزير الإعلام بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والتي سبق وأن التزم بها أمام مجلس النواب.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس مرتضى عبد الكريم جدبان الموجه لوزير الداخلية حول شكاوى المواطنين من أداء بعض أقسام الشرطة ومجمل القضايا الأمنية والآلية المتبعة لمعاقبة المخالفين والمقصرين في أداء وجباتهم.

كما تم الاستماع إلى سؤال وجهه عضو المجلس جدبان إلى وزير الصحة العامة والسكان بشأن الإجراءات المتبعة لحماية المواطنين من الإهمال في بعض المستشفيات الحكومية والأهلية وما يخص غلاء أسعار الخدمات الطبية وتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر والإجراءات المتبعة لحماية المواطنين في أقسام الطوارئ والعيادات في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والصحية.

وطالب بحضور وزيري الداخلية والصحة للرد على الاستفسارات الموجه إليهما في جلسة مقبلة.

فيما وجه عضو مجلس النواب عبد الله حسن خيرات سؤال لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ووزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة حول مواجهة الأضرار الكارثية الناتجة عن الأمطار والسيول والتي تسببت في الكثير من الأضرار البشرية والمادية والإحصائيات المتوفرة لدى الحكومة عن تلك الأضرار؟ والإجراءات التي اتخذتها أمانة العاصمة لترميم وإعادة بناء المنازل الأثرية المتهدمة وخطة الأمانة للحفاظ على مباني صنعاء القديمة ؟.

وطالب عضو المجلس بحضور المعنيين للرد على الاستفسارات الموجهة إليهم.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من عضو المجلس أسامة محمد قاسم عمر إلى سؤال موجه لوزير الزراعة والري حول الإجراءات المتخذة لمعالجة أضرار السيول في وديان تهامة ومنها وادي سهام والقرى والعزل بمديرية المراوعة والخسائر بهذه المناطق ودور هيئة تطوير تهامة والجهات المعنية في هذا الشأن.*سبأنت